Satrançın yeni dünya şampiyonu Çinli Ding Liren

Ding Liren eşitlikle sonuçlanan klasik oyun kısmının ardından bugün oynanan ve ilk 3 oyunu berabere sonuçlanan 4 oyunluk eşitlik bozma oyunlarının sonuncusunu kazanarak yeni dünya şampiyonu oldu. İlk kez bir Çinli Büyükusta dünya şampiyonu unvanı kazandı.



Carlsen’den sonra en yüksek reytingli ikinci oyuncu olan Ian Nepomniachtchi (Yan Nepomniaçi), dünya şampiyonluğu maçını Carlsen’in ardından bu kez de Ding Liren’e kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşadı.



NEPOMNİACHTCHİ’NİN PİŞMANLIĞI



Rus oyuncu, klasik maç bölümünün 12’nci maçında avantajlı bir pozisyon yakalamasına rağmen üst üste yaptığı kötü hamleler ile oyunu kaybederek Liren’i maça ortak etmişti.



Ian Nepomniachtchi eğer 12’nci oyunu kazanabilseydi maçın bitmesine iki oyun kala 2 puanlık bir avantaj elde edebilecek ve Liren’in maçı uzatmalara götürmesi için son 2 oyunu kazanması gerekecekti.



12’nci oyunda avantajı değerlendiremeyip kaybeden ve şampiyonluğu elinden kaçıran Rus Büyükustanın üzüntüsü gündem olmuştu:



Skorun eşitlenmesinin ardından, son 2 oyun beraberlik ile sonuçlandı ve toplamda da 14 klasik oyundan oluşan maç 7-7’lik eşitlikle sona erdi.



CARLSEN ÇEKİLDİ, LİREN ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKTI



31 Ekim’de, son Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen Klasik Dünya Şampiyonu unvanını rakibi dünya ikincisi Ian Nepomniachtchi’ye (Yan Nepomniaçi) karşı savunmayacağını açıkladıktan sonra, Çinli Büyük Usta Ding Liren beklenmedik bir fırsat elde etti. Dünya sıralamasında üçüncü sırada yer alan Ding Liren Adaylar Turnuvası’nı ikinci sırada bitirmişti.



ŞAMPİYONLUK MAÇININ FORMATI



Klasik oyunda, oyuncuların her birine ilk 40 hamle için 120 dakika verilirken sonraki 20 hamle için 60 dakika ve 61’inci hamleden sonra da 15 dakika saatlerine ekleniyor.



Ayrıca 60’nci hamleden itibaren oyunun geri kalanı için hamle başına 30 saniye artış sağlanıyor.



14 oyunluk maçta eşitliğin bozulmaması halinde dünya şampiyonu, 25 dakika ve hamle başına 10 saniyelik bir artışla oynanan 4 oyun (Rapid) ile belirleniyor.



Eşitliğin hala bozulmaması üzerine oyuncular 5 dakika artı hamle başına 3 saniyelik bir zaman kontrolü ile 2 maç oynuyor. Eğer skor hala eşitse, aynı zaman kontrolüyle 2 oyunluk bir rövanş daha oynanıyor.



Bu oyundan sonra skor hala eşitse, her oyuncu için 3 dakika artı hamle başına 2 saniyelik bir zaman kontrolüyle tek bir oyun oynanıyor ve bu oyunlar kesin bir sonuca ulaşılana kadar devam ediyor.