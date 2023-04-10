Savaş Rus Oligarklara yaradı: Rus milyarderlere 22 kişi katıldı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Ukrayna savaşı milyarderlerin sıralamasını değiştirdiği gibi, ilginç şekilde 22 milyarderin eklendiği dönem oldu. Rus milyarderlerin toplam serveti geçen yılki 353 milyar dolardan 505 milyar dolara yükseldi





Eurochem ve SUEK Holding kurucusu Andrey Melnichenko Forbes listesinde Rusya’dan ilk sırayı aldı. İlginç şekilde savaş döneminde serveti bir yılda iki kattan fazla artarak 25,2 milyar dolara ulaştı.





Norilsk Nickel'in en büyük hissedarı Vladimir Potanin, derecelendirmenin ikinci sırasında yer alıyor, Forbes servetini 23,7 milyar dolar olarak tahmin etti.





Aslında savaşın ilk ayında Rus hisse senetleri fiyatları düştü ve 2022 başında derlenen ilk listedeki 140 milyarderin yalnızca 88’i Rus milyarder reytingde kaldı. Ama yıl içinde liste tekrar istikrara kavuştu ve yenileri eklenmiş oldu.





Yaptırımlar endişesi hisseleri parçaladı





2022-2023'te birçok milyarder, yaptırım tehdidi altında olduğundan hisseleri ve varlıklarını parçalara ayırdı: akrabalarına, arkadaşlarına, ortaklarına, yöneticilerine, eski meslektaşlarına, tröstlere ve hayır kurumlarına devirler gerçekleşti. Bütün bunlar sonuçları değiştirmiş oldu.





Forbesin Mart sonu verilerine göre yayınladığı Rusya zenginleri listesinin ilk beş kişisi şu şekilde oluşuyor:





Andrey Melnichenko: Eurochem ve SUEK Holding kurucusu, 25,2 milyar





Vladimir Potanin: Norilsk Nickel, 23,7 milyar dolar.





Vladimir Lisin: NLMK Lojistik Firması, 22,1 milyar dolar





Leonid Mihelson: NOVATEH ve SİBİR, 21,6 milyar dolar





Aleksey Mordaşov: SEVERGROUP, 20,9 milyar dolar