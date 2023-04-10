Samanyolu Haber /Gündem / Savaş Rus Oligarklara yaradı: Rus milyarderlere 22 kişi katıldı /10 Nisan 2023 15:31

Savaş Rus Oligarklara yaradı: Rus milyarderlere 22 kişi katıldı

Forbes, dünyanın en zengin insanlarının listesini yayınladı. İçinde 110 Rus milyarder var ve bu sayı geçen yıla göre 22 kişi daha fazla.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Ukrayna savaşı milyarderlerin sıralamasını değiştirdiği gibi, ilginç şekilde 22 milyarderin eklendiği dönem oldu. Rus milyarderlerin toplam serveti geçen yılki 353 milyar dolardan 505 milyar dolara yükseldi

Eurochem ve SUEK Holding kurucusu Andrey Melnichenko Forbes listesinde Rusya’dan ilk sırayı aldı. İlginç şekilde savaş döneminde serveti bir yılda iki kattan fazla artarak 25,2 milyar dolara ulaştı.

Norilsk Nickel'in en büyük hissedarı Vladimir Potanin, derecelendirmenin ikinci sırasında yer alıyor, Forbes servetini 23,7 milyar dolar olarak tahmin etti.

Aslında savaşın ilk ayında Rus hisse senetleri fiyatları düştü ve  2022 başında derlenen ilk listedeki 140 milyarderin yalnızca 88’i Rus milyarder reytingde kaldı. Ama yıl içinde liste tekrar istikrara kavuştu ve yenileri eklenmiş oldu. 

Yaptırımlar endişesi hisseleri parçaladı

2022-2023'te birçok milyarder, yaptırım tehdidi altında olduğundan hisseleri ve varlıklarını parçalara ayırdı: akrabalarına, arkadaşlarına, ortaklarına, yöneticilerine, eski meslektaşlarına, tröstlere ve hayır kurumlarına devirler gerçekleşti. Bütün bunlar sonuçları değiştirmiş oldu. 

Forbesin Mart sonu verilerine göre yayınladığı Rusya zenginleri listesinin ilk beş kişisi şu şekilde oluşuyor:

Andrey Melnichenko: Eurochem ve SUEK Holding kurucusu, 25,2 milyar

Vladimir Potanin: Norilsk Nickel, 23,7 milyar dolar.

Vladimir Lisin: NLMK Lojistik Firması, 22,1 milyar dolar

Leonid Mihelson: NOVATEH ve SİBİR, 21,6 milyar dolar

Aleksey Mordaşov: SEVERGROUP, 20,9 milyar dolar
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Savaş Rus Oligarklara yaradı: Rus milyarderlere 22 kişi... Sonraki Haber >>

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Hak arayışı Meclis’te

Hak arayışı Meclis’te
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:38:32