Samanyolu Haber /Dünya / Savaş sonrası İsrail'de anket: Netanyahu'ya destek yüzde 15 /02 Ocak 2024 17:30

Savaş sonrası İsrail'de anket: Netanyahu'ya destek yüzde 15

Gazze'ye yönelik saldırıların bitmesinin ardından kimi İsrail Başbakanı olarak görmek istedikleri sorusuna yanıt veren kişilerin yalnızca yüzde 15'i mevcut Başbakan Netanyahu'ya destek verdi.

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İsrail'de yapılan bir anket, halkın büyük bir çoğunluğunun Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesinin ardından Benjamin Netayahu'nun başbakan olarak kalmasını istemediğini ortaya koydu. İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün (IDI) 746 kişinin katılımıyla aralık ayında yaptığı anketin sonuçlarına göre, katılımcıların sadece yüzde 15'i, 'savaş bittiğinde Netanyahu'nun başbakan olarak kalmasını' istiyor.

Reuters'ın haberine göre, ankette oy kullanan kişilerin yüzde 56'sı, 7 Ekim'deki saldırının ardından Hamas'ın rehin aldığı İsraillilerin serbest kalabilmesi için en iyi yolun 'askeri harekat' olduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 24'ü ise Filistinli tutukluların serbest bırakılması da dahil yeni bir rehine takası anlaşması yapılmasından yana.

BENNY GANTZ'A DESTEK YÜZDE 23
Gazze'deki çatışma ve saldırıların sona ermesinin ardından kimin İsrail başbakanı olması gerektiğini de ölçen anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yalnızca yüzde 15'i 'Gazze savaşı bittikten sonra Netanyahu'nun başbakan olarak kalmasından' yana. Netanyahu'nun siyasi rakiplerinden ve savaş kabinesi mensubu Bakan Benny Gantz, anket katılımcılarının yüzde 23'ünün desteğini alırken, katılımcıların yaklaşık yüzde 30'u tercih ettikleri olası başbakanın kim olduğu sorusuna yanıt vermedi. 

Katılımcıların 25-28 Aralık 2023 tarihlerinde katıldığı anketi yapan IDI, aralık ayında da benzer bir anket yapmış, bu ankette de katılımcıların yüzde 69'u 'savaş biter bitmez seçimlerin yapılması gerektiği' yönünde görüş bildirmişti.


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