Almanya sel tehdidi altında!

ACİL durum hizmetleri Noel döneminden bu yana çeşitli bölgelerde sele ve su baskınlarına karşı aralıksız çalışmalar yürütüyor. Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya’nın bazı bölgeleri, Thüringen ve Saksonya-Anhalt eyaletinin güney bölgeleri yağmurdan etkinlendi. Federal Şansölye Olaf Scholz, yılbaşı gecesi Aşağı Saksonya’daki bir sel bölgesini ziyaret etmişti. Bir gün sonra da Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser sel bölgelerini gezerek çalışmalar hakkında bilgi edindi. Bakan Faeser bu bölgelere daha fazla destek sözü verdi ve acil durumlarda tahliyeler için gerekli hazırlıkların yapıldığını kaydetti. Ancak bakan, yağan yağmurun çalışmaları etkilediğini vurguladı.









BAZI BÖLGELERDE SÜREKLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Aşağı Saksonya İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde kritik durum uyarısında bulundu. Bazı belediyelerde olağanüstü durum ilan edildi. Acil durumda ilk yardım edilecek bölgeler Celle, Oldenburg, Emsland, Osterholz, Heidekreis ve Verden şehirleri oldu. Aşağı Saksonya’daki çok sayıda nehir seviyesi, devam eden sel nedeniyle en yüksek seviyenin üzerinde. Weser, Aller ve Leine nehirlerinin geçtiği birçok bölge sel tehdidi altında. Bazı yerlerde su seviyesi birkaç santimetre düşerken, bazı yerlerde yükseldi. Weser Nehri üzerindeki Drakenburg’da sabah su seviyesi, en yüksek seviyenin 16 santimetre üzerine çıktı. Meteoroloji önümüzdeki günlerden bazı bölgelerde sürekli yağmur beklendiğini açıkladı. 24 saat içinde metrekareye 30 ila 40 litre yağmur düşmesi bekleniyor.













İKİ ORMANA GİRİŞ YASAK

sel tehdidi altındaki Bremen yakınlarındaki Lilienthal belediyesinde iki ormana artık girilmesine izin verilmiyor. Belediye tarafından duyurulan kararda “Yeraltı ve yerüstü şu seviyelerindeki yükselme ve su seviyesinin sürekli yüksek olması nedeniyle ormanlardaki toprak o kadar yumuşadı ki bazı ağaçların sağlamlığı artık garanti edilemiyor ve bazıları şimdiden kökünden sökülüp devriliyor” denildi. Thüringen eyaletinin güneyindeki Werra’da da su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. DWD, özellikle güneybatı Thüringen Ormanı ve güney Harz ormanları olmak üzere Thüringen’in bazı bölgelerinde cuma gününe kadar şiddetli ve sürekli yağmur uyarısında bulundu. Kuzey Thüringen’de Zorge ve Bere nehirleri ile Unstrut’ta su seviyelerinin önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.