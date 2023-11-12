"Savaştan sonra Gazze'nin güvenliğini ne koşulda olursa olsun bırakmayacağız"

VOA Türkçe'nin haberine göre Netanyahu Cumartesi günü televizyonda yayınlanan konuşmasında, ateşkesin ancak Gazze'deki militanların 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlenen ölümcül Hamas saldırısında rehin alınan yaklaşık 240 kişinin tamamını serbest bırakması halinde mümkün olabileceğini söyledi.



İsrail lideri ayrıca savaştan sonra Gazze'nin askerden arındırılacağını ve İsrail'in burada güvenlik kontrolünü elinde tutacağını vurguladı.



Macron'a eleştiri



İsrail Başbakanı konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını da eleştirdi ve Macron'un vahim bir hata yaptığını öne sürdü.



Netanyahu, "Sivillerin tahliyesini engelleyen İsrail değil, Hamas'tır. Güvenli koridordaki geçiş bölgelerine ateş açan İsrail değil, Hamas'tır. Dolayısıyla tahliyenin sorumluluğu İsrail'de değil, Hamas'tadır" ifadelerini kullandı.

