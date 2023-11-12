Samanyolu Haber /Dünya / "Savaştan sonra Gazze'nin güvenliğini ne koşulda olursa olsun bırakmayacağız" /12 Kasım 2023 00:04

"Savaştan sonra Gazze'nin güvenliğini ne koşulda olursa olsun bırakmayacağız"

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, artan uluslararası ateşkes çağrılarına karşı çıkarak İsrail'in Gazze'de iktidardaki Hamas militanlarını ezmek için verdiği mücadelenin "tam güçle" devam edeceğini söyledi.

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VOA Türkçe'nin haberine göre Netanyahu Cumartesi günü televizyonda yayınlanan konuşmasında, ateşkesin ancak Gazze'deki militanların 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlenen ölümcül Hamas saldırısında rehin alınan yaklaşık 240 kişinin tamamını serbest bırakması halinde mümkün olabileceğini söyledi.

İsrail lideri ayrıca savaştan sonra Gazze'nin askerden arındırılacağını ve İsrail'in burada güvenlik kontrolünü elinde tutacağını vurguladı.

Macron'a eleştiri

İsrail Başbakanı konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını da eleştirdi ve Macron'un vahim bir hata yaptığını öne sürdü.

Netanyahu, "Sivillerin tahliyesini engelleyen İsrail değil, Hamas'tır. Güvenli koridordaki geçiş bölgelerine ateş açan İsrail değil, Hamas'tır. Dolayısıyla tahliyenin sorumluluğu İsrail'de değil, Hamas'tadır" ifadelerini kullandı.
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