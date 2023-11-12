Samanyolu Haber /Dünya / Tel Aviv’de binlerce kişi sokağa çıktı /12 Kasım 2023 00:59

Tel Aviv’de binlerce kişi sokağa çıktı

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri ve bir grup gösterici, rehinelerin bir an önce eve dönmesi için Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 37. gününde şiddetlenerek devam ederken Tel Aviv'de binlerce kişi sokağa çıktı, eylem yaptı.

Eylemciler, Hamas'ın esir aldığı İsraillilerin eve dönmelerini talep etti.

Kaplan Caddesi’nde toplanan binlerce gösterici, esir alınan İsraillilerin fotoğraflarını taşıdı.

BATI KUDÜS'TE DE EYLEM

Batı Kudüs’te de İsrail Meclisi ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun resmi konutu yakınlarındaki Paris Meydanı’nda iki ayrı gösteri düzenlendi.

Netanyahu’nun resmi konutu yakınındaki gösteride, esir yakınları kurulan sahnede konuştu. Genelde Netanyahu hükümeti karşıtı grupların toplandığı meydanın çevresinde, hükümet taraftarları da bekledi. İsrail polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı başlattığı saldırıda 250'den fazla rehine aldı. Rehinelerin az bir kısmı geçen süre içerisinde serbest bırakılırken Hamas'ın elinde 239 esir olduğu ifade ediliyor.

İsrail’de esirlerin bazı yakınları başta olmak üzere farklı gruplar, iki tarafın da tüm esir ve tutukluları karşılıklı olarak serbest bırakması önerisini destekliyor.
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