Samanyolu Haber /Dünya / Akdeniz'de ABD askeri uçağı düştü /12 Kasım 2023 01:41

Akdeniz'de ABD askeri uçağı düştü

Akdeniz'de görev yapan ABD'ye ait askeri uçağın, 10 Kasım günü düştüğü açıklandı.

SHABER3.COM

ABD'ye ait bir askeri uçak, 10 Kasım'da Akdeniz'de düştü.

Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.

Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.

İsrail'in, Filistin'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.
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