Samanyolu Haber /Gündem / Savcı Sayan'ın yeğeni düğünde atılan kurşun ile başından yaralandı /12 Haziran 2023 10:12

Savcı Sayan'ın yeğeni düğünde atılan kurşun ile başından yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde düğünde atılan kurşun ile başından yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni Ali Sayan, ambulans uçakla Ankara’ya sevkedildi

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AKP'li Savcı Sayan'ın 20 yaşındaki yeğeni Ali Sayan, Ağrı'nın Tutak ilçesinde gerçekleşen düğünde atılan bir kurşun ile başından yaralandı. Sayan, ambulans uçak ile Ankara'ya sevk edildi. 

Tutak ilçesine bağlı Karahan köyünde 9 Haziran günü yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni Ali Sayan’ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Ali Sayan’ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevkine karar verildi. Yapılan görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak Ağrı’ya gönderildi. Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanına getirilen yaralı, ambulans uçağa konularak Ankara’ya götürüldü. Yaralı Sayan'ın sevki sırasında Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ile yakınları da havalimanında hazır bulundu.
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