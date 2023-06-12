Samanyolu Haber /Gündem / Almanya eski Kızılay Başkanı'na da vize vermedi /12 Haziran 2023 10:16

Almanya eski Kızılay Başkanı'na da vize vermedi

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, ismini paylaşmadığı eski Kızılay Genel Başkanı'na da Almanya tarafından vize verilmediğini yazdı

SHABER3.COM

Avrupa Birliği üyesi ülkelerle Türkiye arasındaki vize krizi sürerken, Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, ismini paylaşmadığı eski Kızılay Genel Başkanı'na da Almanya tarafından vize verilmediğini yazdı. Çekirge, retlerde gerekçe olarak çoğunlukla gösterilen "10. maddeye" dikkat çekti. 

Çekirge, bugünkü yazısında olayı şöyle anlattı:

"Kızılay'ın eski Genel Başkanı L.A. eşiyle bir gezi için Alman Konsolosluğu’na başvuruyor. Daha önce defalarca gittiği ülkenin vize vereceğinden emin. Biletler alınıyor. Otel rezervasyonları ayarlanıyor. Ama cevap geliyor: 'Ret....' '10’uncu madde gerekçesiyle başvurunuz reddedilmiştir...'

Peki nedir bu 10’uncu madde? Şu: 'Planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçe inandırıcı değildir....'

Oysa L.A. görevde olduğu süre içinde Alman Kızılhaç’ıyla defalarca toplantılar yapmıştır. İnandırıcı olmaması ne anlama geliyor, çözemedim... Bunun gibi sayısız örnek var.
...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çoklu gündeminin üst sıralarında AB ile ilişkiler ve vize meselesi olduğunu sanıyorum.

Çünkü Çavuşoğlu döneminde bu konunun yakından takip edildiğini öğrenmiştim.

Hatta bu konuda bir hazırlık da yapılıyor.

Önümüzdeki dönemde birtakım yeni ve olumlu gelişmeler bekleniyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya eski Kızılay Başkanı'na da vize vermedi Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:34:03