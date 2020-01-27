Savcılık Tweet atan 50 kişinin peşine düştü

Başsavcılık, depremin ardından sosyal medyada paylaşım yapan, farklı yerlerden çekilen fotoğrafları yayımlayarak, algı oluşturmaya çalıştığı iddia edilen hesapları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatının ardından takibe almıştı.







Bu kapsamda 50 kişi hakkında; 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.





Paylaşımda bulunan kişilerin yer tespitinin yapılmasının ardından gözaltı işleminin yapılacağı öğrenildi.