Samanyolu Haber /Gündem / Savcılık Tweet atan 50 kişinin peşine düştü /27 Ocak 2020 12:33

Savcılık Tweet atan 50 kişinin peşine düştü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada paylaşım yapan 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

Başsavcılık, depremin ardından sosyal medyada paylaşım yapan, farklı yerlerden çekilen fotoğrafları yayımlayarak, algı oluşturmaya çalıştığı iddia edilen hesapları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatının ardından takibe almıştı.

Bu kapsamda 50 kişi hakkında; 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Paylaşımda bulunan kişilerin yer tespitinin yapılmasının ardından gözaltı işleminin yapılacağı öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Savcılık Tweet atan 50 kişinin peşine düştü Sonraki Haber >>

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Polis bu kişiyi arıyor!

Polis bu kişiyi arıyor!

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:15:26