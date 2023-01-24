Scholz: Rusya'ya aşırı bağımlılıktan ders aldık

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Bloomberg, Alman Ekonomi Bakanlığı'nın, Sol Partiden gelen parlemento önergelerine verdiği cevaba atıfta bulunarak, Almanya'nın Rus gazını tamamen LNG tedarikiyle değiştirmeye hazır olmasının en az üç yıl alacağını bildiriyor.





2026 yılına kadar Almanya 56 milyar metreküp ithalat için gerekli altyapıyı oluşturmayı hedefliyor. 2030 yılına kadar kapasitenin 76,5 milyar metreküpe ulaşması hedefleniyor.





Alman Federal Enerji ve Su İşleri Kurumu (BDEW) Aralık ayında yaptığı açıklamada, 2022'de Almanya'nın tüketimindeki Rus gazının payının bir yıl öncekine göre %55'ten %20'ye düştüğünü açıkladı. Bloomberg, Almanya'nın tüketimi azaltarak ve komşu Avrupa ülkeleri üzerinden LNG ithal ederek bu rakamlara ulaştı. Norveç ve Hollanda'dan gelen boru hatları yoluyla arz artırıldı ve Rus gazına bağımlılık azaltıldı.





Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Ocak ayı ortasında bir röportajında Rusya'ya aşırı bağımlılıktan ders aldıklarını söyledi. Ona göre, şimdi hedef, Rus tedarikini ikame edecek kapasiteyi artırmak.





Fakat Sol Parti üyesi Christian Leie de başka bir problemi dile getirdi: önümüzdeki üç ila dört yıl içinde dünyada artan talebi karşılamak için yeterli LNG üretim kapasitesinin kalmayak olması. Dolayısıyla Almanya gaz için çılgın fiyatlar ödemeye devam edecek.