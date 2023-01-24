Bahçeli’den, Sinan Ateş’i soran gazeteciye: İşine bak hadi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından kendisine soru sormak isteyen gazeteciye yanıt vermedi.





14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlere ilişkin "Eğer Meclis'te karar alınmazsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı tartışılıyor" sorusunu soran gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'na "Siz beni dinlememişsini o anlaşılıyor" diyen Bahçeli, Yazıcıoğlu'nun Sinan Ateş cinayetine ilişkin sorusuna ise yanıt vermeyerek "Hadi işine bak, hadi bakayım" ifadeleriyle tepki gösterdi.





Bahçeli'nin tepkisiyle birlikte Bahçeli'nin özel kalem müdürü Fikret Hayali ve MHP Milletvekili Mehmet Taytak'ın gazeteci Yazıcıoğlu'nu geriye doğru ittiği görüldü.