Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Sanki biz başvurunca YSK Anayasa'ya uygun karar verecek /24 Ocak 2023 14:21

Kılıçdaroğlu: Sanki biz başvurunca YSK Anayasa'ya uygun karar verecek

CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu,"YSK'ya güvenmediğimi Mısır'daki sağır sultan duydu. Sanki biz başvuracağız da YSK gelip Anayasa'ya uygun karar verecek." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup konuşmasında gündeme yönelik açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

SANKİ YSK ANAYASA'YA UYGUN KARAR VERCEK: YSK ile söylediğim bir şey tartışılıyor. YSK'ya güvenmediğimi Mısır'daki sağır sultan duydu. YSK'nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracağız da YSK gelip Anayasa'ya uygun karar verecek. Akıl var mantık var, iradesini saraya ipotek eden adama hakim mi denir? Hala bunu öğrenmediniz mi? Hangi kararları alacaklar biliyorum. Eğer YSK'ya güvenseydik sandık güvenliği için çalışmazdık. Yargıya, YSK'ya güvenmiyoruz.

ALSIN ELİNE ERDOĞAN'IN AYAKKABISINI YALAYARAK GEZSİN: Bozulma o kadar büyük alanlara yansıdı ki Meclis'te de bozulma olduğunu görüyoruz. Ayakkabı yalayıcılığını savunan milletvekili gördünüz mü hiç? Bu vekil Ordu'da nasıl geziyor? Alsın eline Erdoğan'ın ayakkabısını, yalayarak gezsin. Ahlak bozulursa Türkiye bu noktaya geliyor. O vekil, Orduluların vekili değildir. Sarayın oraya gitsin ya da AK Parti'nin genel merkezine gitsin, önüne onun bir heykelini yapsınlar. 'Erdoğan'ın heykelini yalamaktan söz eden ve onur duyan milletvekili' diye yazsınlar. Bir insan aklını kiraya verirse sonuç bu noktaya gelir. 

EVET YETER, SÖZ MİLLETİNDİR: Erdoğan sonunda çıktı konuştu, 'Yeter söz milletindir' dedi. Kazanmak için bütün tuşlara basmış durumda. Atıyor, tutuyor, her şeyi söylüyor. Acizliğinden şehit Menderes'i bile malzeme yapıyor. Bak Erdoğan, bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. Bu konuda haklısın, yeter, söz milletindir. Yeterse senin saraylarına yeter. Yeterse senin çocuklarının milyar dolarlık vakıflarına yeter. Yeterse senin 5'li çetelerine yeter. Yeterse senin mafya babalarına, senin uyuşturucu baronlarına yeter. Yeterse senin pudra şekercilerine yeter. Yeterse Sinan Ateş'i öldürttüğünüz torbacılara yeter. Yeterse her türlü pisliği ülkemize sokan fotoromanına yeter. Yeterse ülkeye soktuğun milyonlarca kaçağa yeter. Yeterse senin o kadınlara küfreden diline yeter. Yeterse gençlere kan ağlatan torpillilere yeter. Evet, yeter, söz milletindir. Söz Millet İttifakı'nındır.
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