Erdoğan’ın A takımına 3 dönem kuralı uygulanmayacak

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dört ay kala partilerde milletvekili aday listelerinde kimlerin yer alacağı da merak konusu oldu.





AKP’Lİ VEKİLLERİN YARISINDAN FAZLASI LİSTE DIŞI KALACAK

AKP’de mevcut milletvekillerinin “yarısından fazlasının liste dışı kalacağı” belirtiliyor. Ancak AKP’nin gündeminde parti tüzüğünde yer alan “üç dönem üst üste milletvekili olanların bir dönem ara vermeden yeniden milletvekili olamayacağı” kuralı bulunuyor.





ÇALIŞMA TAMAMLANDI

AKP’de aylar önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla “üç dönem kuralı” ile ilgili milletvekilleri üzerinde çalışma başlatılmıştı. Parti tüzüğünde daha önce yapılan değişiklikle de üç dönem kuralına takılan isimlerin yeniden milletvekili listelerinde yer alıp almayacağına ilişkin yetki de merkez karar yönetim kuruluna (MKYK) verilmişti. AKP’de yapılan çalışmalar sonrasında üç dönem kuralına 56 milletvekilinin takıldığı öğrenildi.





3 DÖNEME TAKILANLAR: HAYATİ YAZICI, YALÇIN AKDOĞAN, BİNALİ YILDIRIM

Bu 56 milletvekili arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çalışma ekibinde yer alan Binali Yıldırım, Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Yılmaz Tunç, Yalçın Akdoğan, Cevdet Yılmaz, Öznur Çalık gibi isimler de yer alıyor.





ERDOĞAN A TAKIMINA İSTİSNA UYGULAYACAK

Erdoğan’ın bu isimlerden bazıları için “istisna uygulayabileceği”, bazı milletvekilleri için “üç dönem kuralının uygulanabileceği” ifade ediliyor. 2023 seçimlerine “güçlü bir kadro ile girmek isteyen” Erdoğan’ın, bölgelerde yapılan çalışmaları mercek altına alacağı, bu çalışmalar sonrasında üç dönem kuralının uygulanmasını isteyeceği de belirtiliyor.