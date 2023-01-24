Cübbeli Ahmet Hoca’nın Deccalı

İlahiyatçı yazar ve gazeteci Dr. Hamdullah Öztürk, Youtube kanalında bu hafta yayınlanan videosunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün ahirzaman savaşlarıyla ilgili söyledikleri hadisleri ve Hizmet Hareketi’ni hedef alan sözlerini masaya yatırdı.







Videosunda, Cübbeli Ahmet Hoca'nın Melhame-i Kübra yani ahirzamanda olacak büyük savaşlar ile ilgili hadisleri yorumlama biçimi ve oradan ulaştığı garip sonuçlara İslami açıdan yaklaşan Öztürk, Cübbeli Hoca’nın Mehdi döneminde olacak çok büyük hadiseleri hep maneviyat sayesinde, harikulade ve mucizevari bir şekilde olacağını söylediğine işaret etti.

Cübbeli Hoca’nın sebepleri unutarak, yaptığı yorumlarda Mehdi'nin gelecek hicri asrın başında zuhur edeceğini söylediğini ve Mehdi'nin öncüsü olarak Tayyip Bey'i özellikle de Devlet Bahçeli Beyefendi'yi gördüğüne dikkat çeken Öztürk, Cübbeli Ahmet Hoca’nın, Hizmet Hareketi mensuplarını ise Deccal'ın öncüsü konumunda zikrettiğine vurgu yaptı. Öztürk, Cübbeli Hoca’nın aynı zamanda Hizmet Hareketi mensuplarını Deccalın öncüsü ve müşrik olarak adlandırdığını da söyledi. Öztürk ayrıca, Cübbeli Hoca’nın dayandığı kaynağın ise MİT'in Şenkal Atasagun'lu yıllarında hazırlanan ve kaynağı gizlenerek çeşitli İslami cemaatlerin içinden bazı kişilerle dağıtımı yapılan üç adet CD'den ibaret olduğuna dikkat çekti.

Öztürk, videosunda ‘’Cübbeli Hoca’nın sohbetlerindeki en büyük ironi ise Mehdiye en fazla karşı çıkacak kişilerin fıkıhçılar olduğunu açıklamasıdır. Kendisi de Ali Haydar Efendi ve Mahmut Efendi gibi büyüklerin temsil ettiği fıkıh ekolünden geldiğini unutuyor. Müşrik diyecek kadar ileri giden Cübbeli'nin unuttuğu şey şu: Gaybı Allah bilir. Ya Cübbeli Mehdi'ye öncülük eden kişilere Müşrik diyerek en büyük muhalefeti yapıyorsa!’’ ifadelerini kullandı.

Hamdullah Öztürk’ün videosunu ve Cübbeli Ahmet Hoca’nın konuşmalarına verdiği cevapları bu linkten seyredebilirsiniz.















