Samanyolu Haber /Dünya / Seçimi kaybeden Bolsonaro sessizliğini bozdu /02 Kasım 2022 10:37

Seçimi kaybeden Bolsonaro sessizliğini bozdu

Brezilya'da pazar günü düzenlenen ve solcu Luiz Inacio Lula da Silva'nın kazandığı seçimlerin ardından ilk kez kameraların karşısına çıkan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, anayasa çerçevesinde hareket edeceğini söyledi.

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Bu açıklama, Bolsonaro'nun seçim sonuçlarına itiraz etmeyeceği şeklinde yorumlandı. Bolsonaro'nun seçim sonrası iki gün boyunca sessiz kalması, seçim sonuçlarına itiraz edebileceği konusunda ülkede endişelere neden olmuştu.

Bolsonaro, pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminin ardından Brezilya Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kısa süren konuşmasına kendisine oy verenlere teşekkür ederek başlayan Bolsonaro, "Hep antidemokratik olarak damgalandım, beni suçlayanların aksine her zaman anayasa çerçevesinde davrandım. Basını ve sosyal medyayı kontrol etmekten hiç bahsetmedim. Devlet başkanı ve vatandaş olarak anayasamızın tüm emirlerine uymaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bolsonaro, seçim sonuçlarına değinmediği konuşmasında, kamyoncuların başlattığı yol kapatma protestolarına işaret ederek, "Mevcut halk hareketleri, seçim sürecinin yürütülme şekline yönelik öfke ve adaletsizlik hissinin sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Şiddet içeren gösterileri reddeden Bolsonaro, "Barışçıl gösteriler her zaman memnuniyetle karşılanacaktır, ancak bizim yöntemlerimiz, özel mülkün işgali, mirasın yok edilmesi gibi her zaman halkı mağdur eden solcuların yöntemleri olamaz." diye konuştu.

Bolsonaro, ekonomik ve dini özgürlükler ile Brezilya'yı savunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Jair Bolsonaro, seçimlerden önce birçok kez ülkede 1996'dan beri kullanılan elektronik oylama sistemini hedef alan ve yer yer seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğinin işaretini verdiği konuşmalar nedeniyle eleştirilmişti.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi 2 dönem yöneten sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50,9, Bolsonaro ise yüzde 49,1 oranında oy almıştı.
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