Samanyolu Haber /Politika / Seçimlerin ardından Erdoğan'dan AKP ile ilgili dikkat çeken mesajlar /06 Nisan 2024 00:14

Seçimlerin ardından Erdoğan'dan AKP ile ilgili dikkat çeken mesajlar

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisiyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) İftar Programı'nda konuştu.

"YOLUMUZA YENİLENMİŞ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşmasında 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

* "Seçimlere gölge düşürme, seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı. Sandık sonuçlarının davamız ve mücadelemiz açısından hayırlı olacağına inanıyoruz. 31 Mart sadece yeni bir dönüm noktası değil daha büyük zaferlerin müjdecisi olacaktır. Yolumuza yenilenmiş, tazelenmiş, çok daha güçlenmiş bir şekilde devam edeceğiz. Siyasette yarım asra yaklaşmış mücadelemizi gönül huzuruyla sizlere devredeceğiz."

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili savcıların görevinin başında olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu binaya inşaat ruhsatını, imar ruhsatını veren ve binanın en alt katını gazino haline getirenler kim? Şimdi savcılarımızla bunu kovalamaya devam ediyoruz. 29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler?" dedi.
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