Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti; Metin Yeşildağ hayatını kaybetti /01 Kasım 2022 19:29

Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti; Metin Yeşildağ hayatını kaybetti

Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelen Türk Medya Grubu'nun sahibi Zeki ve Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Metin Yeşildağ hayatını kaybetti

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Sedat Peker’in ifşalarıyla gündeme gelen Türk Medya Grubu’nun sahibi Zeki ve Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Metin Yeşildağ’ın öldüğü öğrenildi.

1965 yılında Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yeşiltepe Köyü'nde dünyaya gelen Metin Yeşildağ bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu. Yeşildağ, böbrek yetmezliğine bağlı kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı . Metin Yeşildağ için Piyale Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. 
Cenaze zamanına İş, sanat ve siyaset dünyasından katılan isimler arasında Bilal Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Mehmet Cengiz gibi dikkat çekti 

Cenazede Metin Yeşildağ'ın kardeşleri Tenzile Odabaş, Zeki Yeşildağ, Ahmet Ali Yeşildağ ve Hasan Yeşildağ taziyeleri kabul etti.

Metin Yeşildağ'ın naaşı Feriköy Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi.



Eski AKP’li, şimdi ise Vatan Partili olan işadamı Ethem Sancak, 2017 yılında Türk Medya Grubu’nu Yeşildağ kardeşlere satmıştı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Star, Akşam ve Güneş yayın kuruluşları ile 24 ve 360 televizyonlarını bünyesinde bulunduran Türk Medya Grubu’nun sahibi Zeki ve Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Metin Yeşildağ hayatını kaybetti.

Tayyip Erdoğan ve Hasan Yeşildağ, Pınarhisar Cezaevi’nde birlikte görülüyor. 
Kardeşlerden Hasan Yeşildağ’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1998’de Pınarhisar Cezaevi’nde yattığı dönemde korumalığını yapmıştı.

PEKER’İN İFŞALARIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Sedat Peker de geçen ağustos ayında, Yeşildağ kardeşlere ilişkin ‘Deli Çavuş’ paylaşmışımlarda bulunmuştu. Peker, Hasan Yeşildağ ve kardeşi Zeki Yeşildağ’ın 25 milyarlık devlet ihalesi alan ‘Yapı ve Yapı’ firmasının yüzde 25’lik gizli ortakları olduğunu açıklamıştı. Hasan Yeşildağ’ın Çamlıca Kulesi’nde bulunan kafenin işletmecisi olduğunu söyleyen Peker, Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ’ın tüm kirli işlerin mimarları olduğunu öne sürmüştü.
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