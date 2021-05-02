Sedat Peker konuştu: Bana operasyonu Ağar ve Pelikancılar birlikte yaptı

Peker kendisine ait Youtube kanalında yayınladığı videoda, kendisine yönelik operasyonu Mehmet Ağar ve Pelikancıların birlikte organize ettiğini savundu. Mehmet Ağar ile ilgili önümüzdeki günlerde bazı açıklamalar yapacağını da ifade eden Peker; ‘Yapacağım açıklamalar magazin tadında olmayacak. Yer, zaman, telefon sinyalleriyle ortada olacak. Sadece iki müfettişin yapacağı incelemeler bile yeterli olacak.’ ifadelerini kullandı.







neoldu.com'da yer alan habere göre Peker’in açıklamalarından satır başları şöyle;







"Dünyayı Yakacağım!"





‘Ben kızımın bir damla gözyaşına dünyayı yakarım. Bu dünyayı vallahi yakacağım billahi yakacağım. Ben 1,5 yıldır yurtdışındayım. Benim evde olmadığım bilindiği halde evime onlarca polisle baskın yapılıyor. Eşim avukat olmasına rağmen özellikle seçilmiş iki özel harekatçı eşim kapıyı açınca duvara itiyorlar. Kızımın odasına uzun namlulu silahlarla giriyorlar. Buna Mehmet Ağar polisliği denir. Organize şube ve karakoldan gelen iki bayan polis sadece görevlerini yapmıştır. Özel harekatçıların arasındaki iki memur özellikle seçilmiştir.’





"Derin Devletin Başı Olmuş!’’





‘Şimdi derin devletin başı olmuş kendisi. (Mehmet Ağar) Bu ünvanı kim veriyorsa nasıl veriyorsa? Gelmişiz 2021’e tekrardan insanları kadınlarıyla çocuklarıyla korkutacağız. Ben bir devlet tanırım o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Öyle uzun purolarla, fularlarla derin devletçilikle... Ben yıllardır ya şahit oldum ya da bu olayların içinde bulundum. Lan beni mi korkutacaksınız! Derin devlet, vay! Göreceğiz derinliğinizi. Beni yok edeceklermiş. Beni siz mi var ettiniz ki siz yok edeceksiniz.’





"Mehmet Ağar Altınbaş Ailesine Komplo Kurdu!"





‘Suç örgütü nasıl kurulur, Sayın Mehmet Ağar’ın son zamanlarda işlediği, 90’lı yıllarda bizlere yaptırılan, yaptırılmak istenenlerden ziyade bu zamanlarda işlenilenler... Mesela Acarkent’te yaşanılan o silahlı ateşleme olayını nasıl kapattırdı? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Bunlar afaki değil telefon sinyalleriyle iki müfettişin iki saniyede çözebileceği şekilde anlatacağım.’





‘Altınbaşlar’a nasıl komployu kurup, emniyete aldırıp daha sonra parayı almak için tezgahını sonra o tezgahın nasıl bozulduğunu anlatacağım. Şimdi o aileye el altından nasıl dosya hazırladıklarını anlatacağım. Hala hazırlanıyor. Benim dosyama benzer mahremiyette hazırlanıyor intikam almak için.’





"Milyar Dolarlık Yere El Koydular!"





‘Mübariz Mansimov sen hiçbir şeyken itibarın bitmişken seni yanına aldı. (Mehmet Ağar’ı kastediyor.) İtibar verdi, para verdi. Sen gidip bazılarıyla anlaşıp F...'cü diye adamı içeri attırdın. Buna deliler bile inanmaz ama yapıldı bu ülkede. Milyar dolarlık yerini aldınız adamın, el koydunuz. Bodrum’daki marina. Sen devlet memuruydun emekli oldun. Nasıl alabiliyorsun milyarlarca dolarlık yerleri. Doğru, sen üstüne almadın. İkili anlaşmalarla senin cüzdan garanti altına alındı. Azerilerin üzerine yapıldı değil mi? Bunların hepsini uzun uzun konuşacağız. Normal bir adamı nasıl F..'cü yapıp mallarına çöktüğüne... Hakimlerde vicdanen dosyayı görüyorlar ceza versen olmaz, vermesen olmaz. Baskı var. 5 sene ceza verip 8 ay yatırtırıp mahkemeyle tahliye ettiler.





"Operasyonu Mehmet Ağar ve Pelikancılar Yaptı!"





‘Her operasyonun bir adı olur. Bana yapılan operasyonun bir adı yok. Bu organizenin hazırladığı bir dosya değil. Organize şube böyle dosya hazırlamaz. Bana yapılan operasyon Mehmet Ağar ve Pelikancıların taşeron olarak kullanıldığı birilerinin dosyası.’





"Milletvekili Yaptılar!"





‘Mehmet Ağar’ı da oğlu Tolga Ağar’ı da tanırım. İnternete bakın bir videosu var. ‘’Cumhurbaşkanını görmek Allah’ı görmek gibi benim için.’’ diyor. Cumhurbaşkanlığı ile Yüce Allah’ın makamını bir görenleri milletvekili yaptılar, bize de düştü gurbet elleri. Hiç önemli değil gurbette de insana arkadaşlık yapacak çok güzel şarkılar var. Mesela Mahsuni Şerif’in şarkıları.’