Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker ortaya çıktı: Eşi Özge Peker paylaştı /31 Mart 2022 10:42

Sedat Peker ortaya çıktı: Eşi Özge Peker paylaştı

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden tutuklanmasını talep ettiği Sedat Peker'in son hali, eşi Özge Peker'in paylaşımıyla ortaya çıktı.

Sedat Peker ortaya çıktı

Geçen yılın mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayımlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli iddialarda bulunduğu videolarıyla gündem olan Peker, 3 Temmuz'dan sonra video paylaşmamış, 24 Kasım'dan bu yana ise herhangi bir tweet atmamıştı. 

Adalet Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep ettiği suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili eşi Özge Peker'den yeni bir paylaşım geldi. Özge Peker bu sefer de Instagram hesabı üzerinden küçük kızlarının doğum günü anlarına ilişkin videoyu paylaştı. Videoda, aile üyelerini bir arada oldukları görüldü. 
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Sedat Peker ortaya çıktı

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