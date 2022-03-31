Abramovich gizlice Ankara'da tedavi edilmiş

İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmede yer alan isimlerden biri de, adı son günlerde zehirlenme iddialarıyla gündeme gelen Rus oligark Roman Abramovich idi. Masada kendisine de bir sandalye ayrılmasına rağmen dinleyiciler arasındaki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanına oturan Abramovich'in kısa süre önce Ankara'da tedavi gördüğü ortaya çıktı.





Habertürk yazarı Kübra Par köşesinde, üst düzey bir yetkiliye, 'Abramovich barış müzakerelerinin neresinde? Zehirlendiği iddiaları doğru mu?' sorularını yöneltti ve aldığı yanıtlara ilişkin şunları aktardı:





"Savaşın ilk haftası, martın ilk günleriydi. Abramovich ve Rüstem Umerov (Ukrayna milletvekili), Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev’e gittiler. Bombaların patladığı tehlikeli yollardan geçerek uzun bir yolculuğun ardından Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştüler.









EVİN ÖNÜNDE GAZ BOMBASI PATLADI, GEÇİCİ GÖRME KAYBI YAŞADILAR





Türkiye’ye dönmeyi planlarken başlarına korkunç bir olay geldi. Kaldıkları evin önünde bir gaz bombası patladı ve zehirlendiler. Gözleri yandı, görme kaybı yaşadılar ve o halde Ankara’ya indiler. Ankara Şehir Hastanesi’nde gecenin bir yarısı tedavi oldular. Saldırı tesadüf müydü yoksa sabotaj mıydı; onlar hâlâ emin değiller.





...Bu olaydan sonra da Abramovich savaşın sona ermesi için görüşmelere devam etti. Putin’i 3-4 kez bizzat ziyaret etti. Umerov ile birlikte en az 2 kez Zelenskiy’ye de gittiler.