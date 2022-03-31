Samanyolu Haber /Gündem / Türkşeker şeker fiyatına yüzde 31 zam yaptı /31 Mart 2022 11:06

Türkşeker şeker fiyatına yüzde 31 zam yaptı

Temel gıda fiyatlarına gelen aşırı zamlara yenisi eklendi ve şekere yüzde 31 zam yapıldı.

SHABER3.COM



Türkşeker, şeker fiyatlarınaxı yüzde 31 artırdığını duyurdu.

Son zamla birlikte şekerin 5,96 lira olan kilogram fiyatı, 7,80 liraya yükseldi.

Türkşeker'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi kapsamında vatandaşlarımızın uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağlayan Türkşeker, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında güncelleme yapmıştır.

Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı, 31.03.2022 tarihi itibari ile KDV dahil 7,80 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca imalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir."
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