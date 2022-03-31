İstanbul'da görülen Cemal Kaşıkçı davasında da dosya kapanıyor

Cemal Kaşıkçı davasında yeni bir gelişme yaşandı. 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci hakkında yürütülen davada savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini de talep etti.





Mahkeme, Suudi Arabistan’a devri konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına hükmetti.





Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimlerden en önemli unsurlardan olarak Kaşıkçı davası kapanacak gibi gözüküyor. Uzmanlar Erdoğan ile Muhammed bin Selman arasında bir görüşme gerçekleşmesi için davanın kapanmasını bekliyor

