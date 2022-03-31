Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da görülen Cemal Kaşıkçı davasında da dosya kapanıyor /31 Mart 2022 10:37

İstanbul'da görülen Cemal Kaşıkçı davasında da dosya kapanıyor

Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini de talep etti. Mahkeme, Suudi Arabistan’a devri konusunda Adalet Bakanlığına görüş sorulmasına hükmetti

SHABER3.COM

Cemal Kaşıkçı davasında yeni bir gelişme yaşandı. 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci hakkında yürütülen davada savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini de talep etti.

Mahkeme, Suudi Arabistan’a devri konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına hükmetti.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimlerden en önemli unsurlardan olarak Kaşıkçı davası kapanacak gibi gözüküyor. Uzmanlar Erdoğan ile Muhammed bin Selman arasında bir görüşme gerçekleşmesi için davanın kapanmasını bekliyor 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da görülen Cemal Kaşıkçı davasında da dosya... Sonraki Haber >>

Sedat Peker ortaya çıktı

Sedat Peker ortaya çıktı

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:14:42