Sedat Peker'den hakkındaki iddialarla ilgili paylaşım

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve 'dijital tecrit' altında tutulduğu belirtilen Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, ODA TV'nin bir haberini alıntılayarak "haberin özünün yanlış olduğunu" söyledi.





Barkın, Nuri Ensari’nin Sedat Peker dosyasında adının geçmediğini ifade etti. Ersan Barkın'ın paylaşımını Sedat Peker de paylaştı.





Barkın paylaşımında şunları söyledi:





"Muhammed Yakut-Can Tanrıyar-Nuri Ensari ilişkisinin konu edildiği odatv haberinde, yine müvekkilim Sayın Sedat Peker'in adı geçti. Ama yine haberin özü yanlış. Köprüler arası bağlantının kurulduğu Nuri Ensari’nin S.Peker dosyasında adı bile geçmedi. Dolayısıyla dosya kapsamında hakkında yurtdışına çıkış yasağı konduğu bilgisi hatalı. Sayın Peker ile görüşen yüzlerce insan hakkında önceki dönemde yapılan pasaport iptali işlemine konu edilmiş sanırım ancak ilişkili olmadığı görülmüş ki pasaportu iade edilmiş. Bu tip haberler hassas. Araştırmada da aynı hassasiyetle davranmak gerekir. Toplumun zihninde soru bırakmamak gerekir."