Sedat Peker'den seçim günü paylaşımı

Sedat Peker, kendisiyle bağlantılı "Deli Çavuş" adlı hesap üzerinden yazılanları paylaştı. Peker'in paylaştığı mesajda "Seçim kazanıldığında şu veya bu sebeple eğer ki iktidarı terk etmek istemeyen kişiler olursa (duyumlarım olacağı yönünde) o zaman şartlar değişmeli" ifadesi yer aldı.





Paylaşımlarda Peker'in "sokağa çıkmayın" çağrısı hatırlatılarak "Tabii ki bu durum sadece seçim gününe kadar geçerli" ifadesi kullanıldı.





Söz konusu 4 paylaşımda şu ifadeler yer aldı:





Kıymetli dostlarım, hangi tahriki yaparlarsa yapsınlar, seçim gününe kadar asla sokağa çıkmayın diye size tavsiyelerde bulunmuştum. Bu konuda lütfen bana güvenin (ne de olsa tecrübe konuşuyor.) Tabii ki bu durum sadece seçim gününe kadar geçerli.





Toplumun sakinliğinden cesaret alan bazıları sandıkta seçimi kaybetsek de asla gitmeyeceğiz diye açıklamalar yapıyorlar. Seçim kazanıldığında şu veya bu sebeple eğer ki iktidarı terk etmek istemeyen kişiler olursa (duyumlarım olacağı yönünde) o zaman şartlar değişmeli.





Sonu her ne olursa olsun hakkınızı alana kadar evinize asla girmeyin (sonu ne olursa olsun). Çünkü hakkımızı alabileceğimiz gerçek bir seçim ülkemizde bir daha olmayacaktır. Tecrübelerime güvenin. Bu sahte kahramanlar Yüce Milletimizi gerçekten tanımıyorlar.





Bizim halkımız her çileye dayanır. Her zulmü sinesine çeker. Ancak Büyük Önder Atatürk ve dava arkadaşlarının kendilerine miras bıraktıkları seçime krallarının dahi müdahale etmesine ölümleri pahasına izin vermezler. Sandık bir milletin namusudur. Namusumuzu koruyacağız.