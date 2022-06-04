Anadolu Efes , Galatasaray'ı yenip finale yükseldi

NG Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi beşinci maçında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Nefi 104-77 mağlup etti. Bu galibiyetle seride 3-2 öne geçen Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Bekonun rakibi oldu.





Sinan Erdem Spor Salonunda oynanan müsabakada Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes; Larkin, Micic, Bryant, Moerman, Dunston ilk beşiyle parkeye çıktı. Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef ise Dee Bost, Melo, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Blackshear ilk beşiyle parkede yer aldı.





İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan müsabakanın ilk periyodu, 26-26lık eşitlikle sona erdi. Larkinin üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle hücumda rahatlayan Anadolu Efes, Galatasaray Nef karşısında soyunma odasına 9 sayı farkla önde gitti: 51-42.





Anadolu Efesin hem hücumda hem savunmada domine ettiği üçüncü periyotta Galatasaray Nef sayı farkının açılmasıyla oyundan düşerken, Larkin, üçlük çizgisinin gerisinden isabet bulmaya devam etti ve Anadolu Efes maçın final periyoduna 28 sayı farkla önde girdi: 81-53.





Maçın son periyodunda da skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Anadolu Efes, müsabakayı 104-77 kazanarak seride durumu 3-2ye getirdi ve finalde Fenerbahçe Bekonun rakibi oldu