Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den yeni mesaj: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım /21 Aralık 2022 11:51

Sedat Peker'den yeni mesaj: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım

Gazeteci Seyhan Avşar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yakın çevresine "Yaşadığım sürece, hatta ölürsem sözlerimin arkasında duracağım. Videoları paylaşacağım" dediğini söyledi.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, dijital tecrit altında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) sessizliğini koruyor.

Gazeteci Seyhan Avşar, Halk TV yayınında Sedat Peker'in yakın çevresinden aldığı bilgileri paylaştı.

"Herkes konuşacak mı diye merak ediyor. Avukatına da bizim en çok sorduğumuz soru bu" diyen Avşar, Peker'in yakınlarının zaman zaman gazetecileri arayıp bazı bilgiler aktardığını belirtti:

"Sedat Pekar sözünün arkasında durduğunu söylüyor. Diyor ki 'Yaşadığım sürece, hatta ölürsem, öldükten sonra sözlerimin arkasında duracağım. Bahsettiğim videoları tamamlayıp basın yayın organlarıyla kamuoyuyla paylaşacağım.'

Bu çok kritik bir cümle. Bunu hiçbir koşula bağlamıyor. İlk kez Sedat Peker cephesinden 'konuşacak mı' sorularına bu kadar net yanıt geldi.

Bu cevaptan sonra artık bugün biliyoruz ki, Sedat Peker elindeki bilgileri, belgeleri, belki videolarını belirli yerlerle paylaştı. Başına bir şey gelmesi halinde bu videoları izleyeceğiz, belgeleri göreceğiz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sedat Peker'den yeni mesaj: Yaşadığım sürece, hatta... Sonraki Haber >>

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:50:50