Sedat Peker'den yeni mesaj: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, dijital tecrit altında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) sessizliğini koruyor.



Gazeteci Seyhan Avşar, Halk TV yayınında Sedat Peker'in yakın çevresinden aldığı bilgileri paylaştı.



"Herkes konuşacak mı diye merak ediyor. Avukatına da bizim en çok sorduğumuz soru bu" diyen Avşar, Peker'in yakınlarının zaman zaman gazetecileri arayıp bazı bilgiler aktardığını belirtti:



"Sedat Pekar sözünün arkasında durduğunu söylüyor. Diyor ki 'Yaşadığım sürece, hatta ölürsem, öldükten sonra sözlerimin arkasında duracağım. Bahsettiğim videoları tamamlayıp basın yayın organlarıyla kamuoyuyla paylaşacağım.'



Bu çok kritik bir cümle. Bunu hiçbir koşula bağlamıyor. İlk kez Sedat Peker cephesinden 'konuşacak mı' sorularına bu kadar net yanıt geldi.



Bu cevaptan sonra artık bugün biliyoruz ki, Sedat Peker elindeki bilgileri, belgeleri, belki videolarını belirli yerlerle paylaştı. Başına bir şey gelmesi halinde bu videoları izleyeceğiz, belgeleri göreceğiz."