Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de göçmenlere büyük eziyet /21 Aralık 2022 11:02

İngiltere'de göçmenlere büyük eziyet

İngiltere’de yüzlerce göçmen, BBC’nin elde ettiği İçişleri Bakanlığı e-postalarına göre, göçmen geri gönderme merkezlerinde yasadışı bir şekilde alıkonuldu.

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Bir e-postada Dover yakınlarındaki Manston kasabasında kurulan bir merkezde haddinden fazla insanın tutulduğu belirtildi.

Söz konusu e-postada gözaltıların “artık yasal olmadığı” vurgulanırken, “İnsanları olabilen en kısa sürede otellere yerleştirmemiz gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, örneğine rastlanmamış şekilde artan göçmen teknelerinin, iltica sistemi üzerinde “çok büyük bir baskı” uyguladığı kaydedildi.

Bakanlık, “insanların olabildiğince hızlı bir biçimde otellere ya da diğer konaklama yerlerine götürülmesine çalışıldığını ” ifade etti.

E-postalar İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın Manston’a gerçekleştirdiği ziyaretten bir gün sonra, yani 4 Kasım’da gönderildi.

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında elde edilen e-postalara göre, İçişleri Bakanlığı yetkilileri endişelerden haberdar edildi.

Anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge İçişleri Bakanı Yvette Cooper, e-postalarla İçişleri Bakanlığı’nın yasaları nasıl çiğnediğinin ve planlama başarısızlıkların bu durumu nasıl ortaya çıkardığının görüldüğünü söyledi.

Cooper, Braverman yönetimi altında İçişleri Bakanlığı sistemin kontrolünü kaybettiğini savundu.

İ?ngiltere'de göçmen merkezinde tutulan kız çocuğu, şişe içinde fırlattığı mektupla yardım istedi
Kent
KAYNAK,PA MEDIA
Ekim ayında yaklaşık 4 bin kişinin Manston’da çadırlarda tutulduğu ve bunun da aşırı kalabalığa ve hastalıklara neden olduğu ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığı e-postalara göre ise Kasım ayının başında 450-500 civarında sığınmacı, Manston’daki aşırı kalabalık nedeniyle göçmen geri gönderme merkezlerine nakledildi.

Bir e-postada, beş günlük yasal sürenin dolması gerekçesiyle insanları daha fazla tutmanın yasal olmadığı belirtildi:

“Çoğu birkaç haftadır orada. Onları olabildiğince çabuk otellere nakletmemiz gerekiyor.”

Manston merkezi, küçük botlarla İngiltere’ye gelen göçmenlerin işlemlerinin hızlıca yapılabilmesi amacıyla inşa edildi.

Ancak merkezi denetleyen müfettişler, sığınmacıların burada kötü koşullar altında uzun süreler tutulduğuna dair endişelerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı bugün Lordlar Kamarası’ndaki bir komisyonun konuya ilişkin sorularını yanıtlayacak.

Manston’daki merkezde 24 gün boyunca tutulan bir sığınmacı, 27 Ekim’de kötü koşulları barışçıl bir şekilde protesto ettiklerini ancak daha sonra bir yetkilinin saldırısına uğradığını iddia etti. Kent Polisi, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

BBC, merkezdeki görevliler tarafından çekilmiş ve yüzü kanlar içinde, burnu şişmiş bir kişinin fotoğraflarına ulaştı.

Bu sığınmacı, bir yetkilinin diziyle yüzüne vurduğunu ve burnunun kırıldığını, bilincinin kapandığını söyledi.

göçmen
Fotoğraf altı yazısı,
Manston personeli tarafından çekilen fotoğraflarda, saldırıya uğrayan sığınmacının yüzü ve elleri kan içinde görünüyor.

BBC, söz konusu sığınmacının iddialarını doğrulayan ve olayın görgü tanığı olduklarını söyleyen beş başka sığınmacıyla konuştu.

İçişleri Bakanlığı, bu iddiaların kendi bilgileriyle çeliştiğini savundu.
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