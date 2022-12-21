Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy, Washington'a gidiyor /21 Aralık 2022 10:56

Zelenskiy, Washington'a gidiyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'la Beyaz Saray'da görüşmek üzere bugün Washington’ı ziyaret edecek.

SHABER3.COM

BBC'nin verdiği habere göre, Beyaz Saray tarafından doğrulanan bu ziyaret, Şubat ayında başlayan Rus işgalinden bu yana Zelenskiy’nin yapacağı ilk yurt dışı ziyareti olacak.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Zelenskiy, “Ukrayna'nın dayanıklılık ve savunma yeteneklerini güçlendirmek için ABD'ye gidiyorum. Başkan Biden ile özellikle Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini ele alacağız" dedi.

Zelenskiy, Kongre’ye de hitap edecek.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Salı günü gönderdiği mektupla Kongre üyelerini Çarşamba gecesi yapılacak oturuma çağırdı.

Pelosi mektubunda, “Demokrasiye odaklanacağımız bu özel oturumda yer alın” dedi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Zelenskiy, düzenli olarak başkent Kiev'de yabancı liderleri ağırlıyor. Ukrayna lideri, sık sık Kiev’deki ofisinden dünya liderleri ile video ya da telefon görüşmeleri de gerçekleştiriyor.

Ancak ABD ziyareti, savaşın başlamasından bu yana Zelenskiy için bir ilk olacak.

Ukrayna’ya yönelik askeri destek sağlamada öncü bir rol oynayan ABD’ye yapılacak ziyaret, iki ülke ilişkileri için önemli bir mesaj olarak değerlendirilecek.

ABD, 20 Kasım tarihine kadar, doğrudan askeri destek için 18,5 milyar dolar taahhüt etti. Bu, Ukrayna’ya askeri yardımda bulunan diğer herhangi bir ülkeden çok daha fazlası anlamına geliyor.

Aylık savunma harcamalarının yaklaşık 5 milyar dolar civarında olduğunu belirten Zelenskiy ise daha fazla ödenek talep etti.

Son zamanlarda ABD medyasında, Biden yönetiminin Rus saldırılarından korunması amacıyla Ukrayna’ya patriot füzeleri tedarik edeceği yönünde bazı haberler yer aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelenskiy, Washington'a gidiyor Sonraki Haber >>

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:51:34