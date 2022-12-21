Zelenskiy, Washington'a gidiyor

BBC'nin verdiğigöre, Beyaz Saray tarafından doğrulanan bu ziyaret, Şubat ayında başlayan Rus işgalinden bu yana Zelenskiy’nin yapacağı ilk yurt dışı ziyareti olacak.Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Zelenskiy, “Ukrayna'nın dayanıklılık ve savunma yeteneklerini güçlendirmek için ABD'ye gidiyorum. Başkan Biden ile özellikle Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini ele alacağız" dedi.Zelenskiy, Kongre’ye de hitap edecek.ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Salı günü gönderdiği mektupla Kongre üyelerini Çarşamba gecesi yapılacak oturuma çağırdı.Pelosi mektubunda, “Demokrasiye odaklanacağımız bu özel oturumda yer alın” dedi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.Zelenskiy, düzenli olarak başkent Kiev'de yabancı liderleri ağırlıyor. Ukrayna lideri, sık sık Kiev’deki ofisinden dünya liderleri ile video ya da telefon görüşmeleri de gerçekleştiriyor.Ancak ABD ziyareti, savaşın başlamasından bu yana Zelenskiy için bir ilk olacak.Ukrayna’ya yönelik askeri destek sağlamada öncü bir rol oynayan ABD’ye yapılacak ziyaret, iki ülke ilişkileri için önemli bir mesaj olarak değerlendirilecek.ABD, 20 Kasım tarihine kadar, doğrudan askeri destek için 18,5 milyar dolar taahhüt etti. Bu, Ukrayna’ya askeri yardımda bulunan diğer herhangi bir ülkeden çok daha fazlası anlamına geliyor.Aylık savunma harcamalarının yaklaşık 5 milyar dolar civarında olduğunu belirten Zelenskiy ise daha fazla ödenek talep etti.Son zamanlarda ABD medyasında, Biden yönetiminin Rus saldırılarından korunması amacıyla Ukrayna’ya patriot füzeleri tedarik edeceği yönünde bazı haberler yer aldı.