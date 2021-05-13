Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'e verilen koruma polisinin resmi belgesi çıktı /13 Mayıs 2021 20:50

Sedat Peker'e verilen koruma polisinin resmi belgesi çıktı

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Mahir Başarır, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e verilen koruma polislerinin belgesini paylaştı. Başarır "6 yıl önce koruma tahsis ederken suç örgütü lideri değil miydi?" diye sordu.

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CHP'li Başarır, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e 2015'te Barış için Akademisyenler İnisiyatifi” üyesi 1128 akademisyene yönelik söylediği, 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehditlerinden sonra koruma polisi verildiği iddialarına ilişkin emniyet yazısını paylaştı. 

AKP iktidarında şiddet gören kadınların değil mafya liderlerinin korunduğunu belirten CHP’li Başarır: ‘’Mafya lideri Sedat Peker 9 Ekim 2015 tarihinde Rize’de ‘teröre lanet’ mitingi yapıyor. Burada, ‘oluk oluk kan akıtacağız’ diyor ama bu şahıs, aynı yıl devlet tarafından korunuyor. İş adamı kılıfı altında, Türkiye’de mafyalığın halk gözündeki en bilinen yüzlerinden birisine koruma veriliyor. Diğer tarafta ise tehdit almasına rağmen koruma verilmeyen binlerce insan var. Fakat, ‘oluk oluk kan akacak’ diyen şahıs ise koruma altında’’ dedi.

"6 SENE ÖNCE KORUMA TAHSİS EDERKEN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ DEĞİL MİYDİ?"

Ömer Çelik’in, ‘Elinde belge bulunan mahkemeye gitsin’ sözlerini de hatırlatan CHP’li Başarır şu ifadeleri kullandı: 

‘’Bu şahsa, iktidar tarafından 6 sene önce koruma verilmiş. Bu şahıs, 6 sene önce mafya lideri, suç örgütü lideri değildi de AKP iktidarı ile arası bozulunca mı suç örgütü lideri oldu? Siz bu illegal odaklara koruma tahsis etmişsiniz. Ömer Çelik, ‘mahkemeye başvursun’ diyor ama Süleyman Soylu attığı tweet ile yargıya etki edebildiğini açıkça ifade etmiş. Karşımızda, neresinden tutarsak tutalım elimizde kalan bir olay var. Bu yüzden TBMM’de bu konuyla alakalı bir araştırma komisyonu kurulmalıdır.’’ 

"UTANIP İSTİFA EDECEKLERİNE KONUYU MUHALEFETE GETİRİYORLAR"

‘’AKP iktidarı, yalan söylemeye devam ediyor. Dün emrine koruma polisi görevlendiren İçişleri Bakanı, bugün ise organize suç örgütü lideri diyor. CHP olarak bizim görüşümüz ise en başından beri nettir; bu şahıs organize suç örgütü lideridir. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün yayımladığı yazıya göre; bu şahsa, İstanbul Valiliği tarafından 2015 yılında koruma polisi verilmiş ve yine bu şahsın söylemlerine göre, Süleyman Soylu zamanında da bu uygulama devam etmiş. Fakat, burada bu mafya liderine koruma polisi verildiği ortaya çıkmışken utanıp istifa edeceklerine konuyu muhalefete getirip yüzsüzlük ve arsızlıkta çığır açıyorlar.’’ 



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