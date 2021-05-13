Covid-19'dan son 24 saatte kaç kişi hayatını kaybetti?

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. Son verilerde test sayısındaki büyük düşüş dikkatleri çekerken, Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.







Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 5 milyonu aştı.





TEST SAYISI DÜŞTÜ





Öte yandan dün (12 Mayıs) 228 bin 192 Covid-19 testi yapılmış, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Bugün ise 201 bin 295 kişiye test yapıldı. Test sayısında bir gün içerisinde yaklaşık 27 binlik bir düşüş yaşandı.





YOĞUN BAKIMDA SON DURUM





Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 765 olduğu açıklandı.





Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.





Türkiye'nin 13 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:











