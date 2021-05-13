İtalya Başbakanı Mario Draghi maaş almadan çalışıyor

İtalya Hükumeti’nin internet sitesinde yayımlanan ‘şeffaf yönetim’ belgesinde, “Mario Draghi, bu görevle bağlantılı olarak herhangi bir ücret almadığını beyan eder” deniliyor.







Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, İtalya’da bir önceki koalisyon hükumetinin çökmesi üzerine geçen Şubat ayında Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.





Parlamento üyesi olmayan Draghi’nin kısmen teknokratlar kısmen de siyasetçilerden oluşan geniş çaplı koalisyon hükumeti 13 Şubat’ta göreve başlamıştı. Hükumetin şeffaflık beyanına göre 73 yaşındaki Mario Draghi geçen yıl yaklaşık 581 bin euro gelir beyan etti. Draghi’nin mal varlığı da kimisi ortaklı 10 gayrimenkul ve 6 arsa olarak açıklandı.





ESKİ BAŞBAKAN CONTE MAAŞINI AZALTMIŞTI





Eski Başbakan Giuseppe Conte de yıllık 114 bin euroluk başbakan maaşında kesinti yaparak 91 bin euro maaş almıştı. Conte’nin 2018’de başbakanlığa geldiğindeki yıllık geliri ise 1,2 milyon euro civarındaydı. Conte’nin Jaguar marka otomobili de beyanları arasında yer alıyordu. Mario Draghi’nin ise üzerine kayıtlı bir otomobili görünmüyor. İtalya’da bir başbakanın yıllık geliri açısından rekor ise Silvio Berlusconi’ye ait. Berlusconi’nin en yüksek gelir beyanı, 2006’da yıllık 139 milyon euronun üzerindeydi.