Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker çektiği videolarla gündem olmuştu. Yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam eden Peker’i tehdit eden bir şahıs sosyal medyada gündem oldu.





ÖNCE TEHDİT ETTİ





Sosyal medyada bir şahıs Sedat Peker’i tehdit ettiği bir video paylaşarak; “Ulan Sedat Peker, canımı sıkma benim. Benim cumhurbaşkanıma ses etme, benim başkanlarıma ses etme. Fazla ordan caz cuz hareketler yapma” sözleriyle tehdit etmişti.





Tehdit videosu sosyal medyayı sallarken u dönüşü geldi. Söz konusu şahsın Sedat Peker’den özür dilediği video, gündeme bomba gibi düştü.





SONRA ÖZÜR DİLEDİ





Şahsın videoda, “Sayın Sedat Peker abim, sen kusura bakma. Kafamız çok güzeldi, yaptığımız hatayı anladık; sen büyüksün, sen affedicisin. Saygılarımla abi” dediği duyuluyor.





Video sosyal medyada izlenme rekoru kırıldı.