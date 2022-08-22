Biden ülke turuna çıkıyor

Biden’ın ülke turuyla ayrıca, Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesi Demokratlara desteğin arttırılması amaçlanıyor.
Demokratlar seyahatin, anketlerde ortaya çıkan Biden’a yönelik zayıf kamuoyu desteğini arttırmasını ve ABD Başkanının başarılarını anlatma fırsatı yakalamasını umuyor.
Ancak Reuters haber ajansının analizine göre, Pennsylvania ve Arizona gibi eyaletlerdeki üst düzey Demokratlar ve yerel kampanya yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, bazı Kongre adayları Biden’la kampanya yürütmenin 8 Kasım’daki ara seçimde kendilerine zarar vereceğinden endişe ediyor.
Son anketler Biden’a kamuoyu desteğinin yüzde 40’larda gösteriyor.
"Biden, nüfuzunu test edecek"
Reuters, “Biden’ın turu partisi içerisindeki nüfuzunu da test etmesini sağlayacak. Bazı Demokrat Kongre üyeleri, 79 yaşındaki ABD’nin en yaşlı Başkanı olan Biden'ın 2024'te yeniden aday olup olmayacağını sorguluyor” değerlendirmesine yer verdi.
Demokatların Biden’ın ABD turuyla kamuoyu desteğini arttırıp arttırmayacağının dikkatle takip edeceği kaydedildi. Biden’ın ülke turunda iklim değişikliği, silah kontrolü, enflasyonu düşürme yasası ve Kansas’taki kürtaj hakları konusundaki kazanılan zafere ilişkin son dönemdeki icraatlara dikkat çekmesi bekleniyor.
Ancak Reuters’a konuşan kıdemli bir Demokrat, "Elbette harika bir aydı, ancak başarıların gerçekten bir fark yaratıp yaratmadığını, çok geç olup olmadığını göreceğiz" dedi.
İlk miting Maryland'de
Analizde, “Cumhuriyetçilerin ve eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Biden’ı rekor enflasyondan sorumlu, yaşlı, halsiz ve kafası karışık olmakla eleştirdiğine” dikkat çekildi.
8 Kasım’daki ara seçimler, Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'daki zayıf çoğunluklarını koruyup korumayacaklarını ve Cumhuriyetçilerin kontrolü ele geçirip geçirmeyeceğini belirleyecek.
Biden’ın bu hafta Perşembe günü Maryland'de Demokratik Ulusal Komite'nin bir etkinliğinde konuşması, böylece aylardır ilk siyasi mitingini gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu etkinlik, ara seçim kampanyasının başlangıcı olacak.