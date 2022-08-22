Biden ülke turuna çıkıyor

Biden’ın ülke turuyla ayrıca, Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesi Demokratlara desteğin arttırılması amaçlanıyor.







Demokratlar seyahatin, anketlerde ortaya çıkan Biden’a yönelik zayıf kamuoyu desteğini arttırmasını ve ABD Başkanının başarılarını anlatma fırsatı yakalamasını umuyor.





Ancak Reuters haber ajansının analizine göre, Pennsylvania ve Arizona gibi eyaletlerdeki üst düzey Demokratlar ve yerel kampanya yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, bazı Kongre adayları Biden’la kampanya yürütmenin 8 Kasım’daki ara seçimde kendilerine zarar vereceğinden endişe ediyor.





Son anketler Biden’a kamuoyu desteğinin yüzde 40’larda gösteriyor.



