BAE bütün sermayesi ile yandaşları kurtarmaya geldi:Araplar BİM'i satın aldılar

Türkiye borsasında hareketli anlar yaşanıyor. Son olarak Ağustos ayında Türk borsasına giren yabancı girişlerinden biri de Abu Dabi merkezli Chimera isimli yatırım şirketi. S&P Turkey Shariah Liquid isimli oluşturulan fonun ağırlıklı olarak BİM hisse senedi aldığı görüldü.







8 Ağustos’da oluşturulan S&P Turkey Shariah Liquid fonunun portföyünün yüzde 35’lik bölümü BİM hisselerinden oluştu. Fon bu hisselerde yoğun alım yaparken, portföyü yüzde 7 Bera Holding, yüzde 7 Gübre Fabrikaları, yüzde 6 Nuh Çimento gibi senetlerden oluştu. Ancak en büyük ağırlığı BİM hisse senedine verdiği görüldü.





İşte Abu Dabi merkezli Chimera isimli şirketin kurduğu S&P Turkey Shariah Liquid fonunun portföyündeki hisse senetleri:













HİSSE SENEDİ NEDİR?





Hisse senedi veya pay senedi, bir şirketin anaparasının eşdeğer parçalarından biri. Bir şirkete ait hisse senedini satın alan kişiler o şirketin ortakları arasına katılırlar. Hisse senedi, şirket ile hisse sahibi arasındaki özel ilişkiyi ifade eder.





Hisse senedi, bir şirket tarafından ihraç edilen ve ortaklık sermaye payını temsil eden evrak demektir.





Yatırım yaptığınız şirketin kâr payına, diğer adıyla temettüsüne de sahip oluyorsunuz. Yani şirketin değerindeki artışa ek olarak kârdan da pay alıyorsunuz. Hissedeki fiyat hareketlerine de dikkat etmek gerekiyor. Tabii hissedeki düşüşlere bağlı olarak zarar da edebilir.





BİM’İN SAHİBİ KİM?





Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, 1995 yılında Türkiye merkezli bir indirim marketi zinciridir. BİMCell markası ile GSM sektöründe de faaliyet gösterir.





BİM’İN SAHİBİ VE ORTAKLARI





BİM, 1995 yılında faaliyetlerine 21 mağazayla başladı. Kurucu ortakları arasında Cüneyt Zapsu, Aziz Zapsu, Yasin El Kadı, Korkut Özal, Mehmet Fatih Saraç bulunan market zincirinin CEO’su ve kurucu ortağı ise Mustafa Latif Topbaş’tır.





Şirket, Borsa İstanbul’a 2005 Temmuz’da BIMAS kodu ile kote oldu. Mayıs 2021 itibarıyla, hisselerinin yüzde 71,40’i halka açık olarak işlem görüyor.





Şirket Türkiye dışındaki faaliyetlerine 11 Nisan 2009 tarihinde Fas’ın Kazablanka kentinde aynı gün içinde 10 mağaza açarak başladı. 2014 yılı ikinci yarısında Mısır’da 46 mağaza açarak ikinci yurtdışı operasyonuna başladı. 2019 yılı sonu itibarıyla Fas’ta 497, Mısır’da 320 mağazası bulunur.





Şirket, 2012 yılında Avea tabanlı sanal operatörü BİMCell ile GSM sektörüne de girdi. BimCell’in abone sayısı 2012 yılı sonu 440 bin, 2013 yılı 700 bin, 2014 yılında 1 milyona ulaştı. 2019 yılında önceki yıla göre yüzde 24 oranında büyüyen net satış toplamı 40,212 milyon liraya ulaşarak Türkiye gıda perakende pazarındaki bir numaralı pozisyonda kalmaya devam etti.





Şirket 2015 yılında, süpermarket formatındaki FİLE mağazalarını açtı. Süpermarket formatını File Mağazaları, satış yelpazesinde yaklaşık 4.200 ürün bulundurur; ürünlerin yüzde 35’i özel markalardan oluşur. 31 Mart 2021 itibarıyla FİLE formatında 133 mağaza bulunuyor.





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