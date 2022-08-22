Samanyolu Haber /Gündem / Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor; Saray'dan Yiğit Bulut ve Cemil Ertem kararı /22 Ağustos 2022 11:31

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor; Saray'dan Yiğit Bulut ve Cemil Ertem kararı

Gazeteci Sedat Bozkurt, freni patlamış kamyon misali Türkiye’yi yöneten AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çevresinde ekonomiyi danışabileceği kimsenin kalmadığını ileri sürdü. Bozkurt, bu isimlere Yiğit Bulut ve Cemil Ertem'i de ekledi ve Erdoğan’ın aynı dış politikada olduğu gibi, kendi fikirlerini onaylayacak isimlerle yol aldığını iddia etti. Bozkurt ayrıca, Erdoğan’ın danışmanı Hasan Doğan’ın randevu için gelenlere söylediği sözü de köşesine taşıdı.

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Ankara gündemini takip eden gazeteci Sedat Bozkurt, “kisadalga.net”de “Ekonomist Erdoğan” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bozkurt köşesinde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresinde ekonomik konularda danışabileceği kimsenin kalmadığını söyledi.

“YİĞİT BULUT VE CEMİL ERTEM BİLE…”

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomiyi danışacağı kimse yok artık Erdoğan’ın (Yiğit Bulut, Cemil Ertem bile). Aynı dış politikada olduğu gibi, kendi fikirlerini onaylayacak isimlerle yol alıyor." diyen Bozkurt, şöyle devam etti:

“ERDOĞAN’A HOŞLANMAYACAĞI SÖZLER SÖYLERSENİZ…”

"Hoşlanmayacağı düşünceleri açıklayacak olanlarla da ya görüştürülmüyor ya da görüşme öncesinde bizzat Özel Kalem Hasan Doğan tarafından 'Hoşlanmayacağı konuları dillendirirseniz bu son görüşmeniz olur.' diye uyarılıyorlar. Hatta bakanlar, bakanlıklarıyla ilgili bir konuyu doğrudan dile getiremiyorlar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a konuyu iletiyorlar. Oktay talepte bulunan bakana, 'Sen konuyu gündeme getir ben de destek veririm.' güvencesi veriyor ama konu toplantıda gündeme gelemiyor."
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