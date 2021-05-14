Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'in işaret ettiği 'akrabanın' nikâh şahidi 'Soylu' imiş /14 Mayıs 2021 08:48

Sedat Peker'in işaret ettiği 'akrabanın' nikâh şahidi 'Soylu' imiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde 3 Nisan 2016 tarihinde organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'akrabam' diye bahsettiği Reşat Fazlıoğlu'nun yeğeni Hakan Fazlıoğlu'nun Gaziosmanpaşa'da kıyılan nikâhının şahitliğini yaptığı ortaya çıktı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'akrabası' vasıtasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla iletişim halinde olduğunu iddia ederek, "Cenazede akrabam Reşat Fazlıoğlu'na ne söyledin?" diye sormuştu. 

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre; Süleyman Soylu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu 3 Nisan 2016 yılında Reşat Fazlıoğlu yeğeni Hakan Fazlıoğlu'nun Gaziosmanpaşa'da kıyılan nikahının şahitliğini yaptığı yerel medyada sitesi gophaber.com'da ortaya çıktı. 

Sedat Peker'in yayınladığı 4.videoda Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharının başındaki olay olan gözaltı vakasında, gözaltına alınan kişinin de Gaziosmanpaşalı olduğunu söylemişti. 
SPATLANIRSA HER TÜRLÜ AŞAĞILANMAYA RAZIYIM"
Öte yandan Soylu, "Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım" ifadelerini kullanmıştı.
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