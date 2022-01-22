Samanyolu Haber /Gündem / Sedef Kabaş, tutuklandı /22 Ocak 2022 18:44

Sedef Kabaş, tutuklandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı.

SHABER3.COM

Erdoğan’a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece 02.00'de Sarıyer’deki evine giden polisler tarafından gözaltına alındı.
Geceyi Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Kabaş, buradaki işlemlerinin ardından saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Kabaş, basın mensuplarının “Açıklama yapacak mısınız?” sorusuna “Daha sonra yapacağım” yanıtını verdi. Kabaş daha sonra ise İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
TUTUKLANDI
Kadın polislerin kolunda adliye binasına giren Sedef Kabaş, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Sedef Kabaş, tutuklandı.
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