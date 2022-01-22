Erdoğan’a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece 02.00'de Sarıyer’deki evine giden polisler tarafından gözaltına alındı.

Geceyi Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Kabaş, buradaki işlemlerinin ardından saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.



Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Kabaş, basın mensuplarının “Açıklama yapacak mısınız?” sorusuna “Daha sonra yapacağım” yanıtını verdi. Kabaş daha sonra ise İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.



TUTUKLANDI



Kadın polislerin kolunda adliye binasına giren Sedef Kabaş, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Sedef Kabaş, tutuklandı.

