Cem Uzan tarih verdi: Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Cem Uzan, gündeme damga vuran tahminlerde bulundu. Bizim TV'de Şaban Sevinç'e çok çarpıcı açıklamalar yapan Cem Uzan, Türk ekonomisinin kanser olduğunu öne sürerek, 2022 yılı içinde Türkiye'nin moratoryum ilan etmek zorunda kalacağını öne sürdü.





128 MİLYAR DOLARA VURGU YAPTI

Ancak moratoryum öncesi döviz cinsinden para hareketlerine kısıtlama getirileceğini savunan Cem Uzan, ardından bankacılık krizi patlayacağını ve moratoryum ilan edileceğini öne sürdü. Cem Uzan daha önce de Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık döviz rezervinin kaybolduğunu ilk olarak aylar öncesinden iddia etmiş ve sonradan olayın gerçek olduğu ortaya çıkmıştı.





''TCMB'NİN REZERVLERİ ERİDİ''

Cem Uzan Merkez Bankası'nın rezervlerinin boşladığına dikkat çekti. Hatta SWAP paralarının da tüketildiğini vurguladı. 20 Aralık gecesi ABD piyasalarında kamu bankalarının ve ya Merkez Bankası'nın 9 milyar dolar sattığını iddia etti. Bu nedenler dolar kurunda düşüş yaşandığını belirtti.





''DOLAR KISITLAMASI GELECEK''

Cem Uzan dolar hesapları üzerine kontrolün geleceğini ireli sürdü. ''Dolar üzerinde belli bir kısıtlama yapılacak. Bu sene Türkiye'yi büyük bir bankacılık krizi bekliyor. Dolara üzerinde kontrol sebebiyle insanlar rahat bir şekilde bankalar üzerinden dolar işlemleri yapamayacak. Hesabından dolar çekemeyecek. Yani ülkemizde dolar her geçen gün daha az bulunan bir emtia olacak'' ifadelerini kullandı.