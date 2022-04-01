Samanyolu Haber /Politika / Şeker'e zam geldi, Erdoğan'ın daha önce yaptığı konuşma 'değiştirildi' /01 Nisan 2022 08:10

Şeker'e zam geldi, Erdoğan'ın daha önce yaptığı konuşma 'değiştirildi'

Gazeteci Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan dönüşü yaptığı açıklamaları şekere gelen zam sonrası nasıl değiştirdiğini açıkladı.

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Gazeteci Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan dönüşü uçakta 'şeker' konusunda yaptığı açıklamaların; şekere yapılan yüzde 30'luk zam sonrası değiştirildiğini ve basına yeni bir metin ile servis edildiğini aktaran Özgür, metinlerin resimlerini de paylaştı.

ŞEKER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR KALDIRILDI

Özgür'ün paylaşımlarına göre, Erdoğan önce ''Şekerle ilgili Türkşeker adımlarını olumlu atacak ve bu fırsatçılarq fırsat vermeyecek. Fiyatlar iyi'' açıklamasında bulunuyor.

Perşembe saat 14'e kadar ambargolu olarak basına servis edilen metin, şekere yapılan yüzde 30'luk zam sonrası hızlıca değiştiriliyor ve yeni bir metin servis ediliyor.

Yeni metin de ise şeker konusu hakkında herhangi bir açıklama yer almıyor.

Erdoğan'ın ilk açıklaması şöyle:


BU DA ERDOĞAN'IN KONUŞMASININ SANSÜRLÜ HALİ



1984 ROMANINDA NE OLUYORDU

Romanın kahramanı Winston Smith, distopik bir diktatörlükte yaşamaktadır. Bu dünyada, Barış Bakanlığı savaşla, Hakikat Bakanlığı yalanlarla, Sevgi  Bakanlığı işkenceyle ve Bolluk Bakanlığı açlıkla ilgileniyor. Bu çelişkiler tesadüfi değildir ve sıradan ikiyüzlülükten kaynaklanmaz: bunlar için kasıtlı egzersizlerdir.

Smith de 'Gerçek Bakanlığı’nda çalışmaktadır. İşi de, diktatörün daha önceki açıklamalarının yer aldığı arşiv haberlerini, yaptığı yeni açılamalara göre değiştirmekti.

Yani smith, diktatörün kendisi ile çelişen açıklamalarını arşivden bulup siliyor, 'arşive' yeni yaptığı açıklama doğrultusunda yeni haberler yazıp onları koyuyordu.

WİKİPEDİA'DAKİ TANIM İSE ŞÖYLE

Hakikat Bakanlığı:

Hakikat Bakanlığı (Newspeak: Minitrue) propaganda bakanlığıdır. Romandaki diğer bakanlıklarda olduğu gibi, Hakikat Bakanlığı adı yanlış bir isimdir, çünkü gerçekte tam tersine hizmet eder. Tarihsel olayların gerekli herhangi bir şekilde tahrif edilmesinden sorumludur. Ancak, diğer bakanlıklar gibi, Okyanusya'da "gerçeğin" ne olduğuna karar verdiği için bu isim de uygun.

Bakanlık, "hakikati" idare etmenin yanı sıra, Newspeak adlı halk arasında yeni bir dil yayar; burada, örneğin, "gerçek", durum gerektirdiğinde 2 + 2 = 5 Çifte düşünme kavramına uygun olarak, bakanlık, kelimenin Newspeak anlamında "gerçeği" YENİDEN ÜRETTİĞİ için uygun bir şekilde adlandırılmıştır. Kitap, olayların hükümet onaylı bir versiyonunu göstermek için tarihi kayıtların düzeltilmesini anlatıyor.
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