Samanyolu Haber /Spor / Şekip Mosturoğlu'na rakip oldu: /15 Nisan 2024 19:19

Şekip Mosturoğlu'na rakip oldu:

Sevil Zeynep Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz gün Şekip Mosturoğlu da aday olduğunu açıklamıştı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Fenerbahçe’de bir dönem genel sekreterlik görevinde bulunan ve şuan yönetim kurulu üyeliği yapan Sevil Zeynep Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Ali Koç yönetiminde bir dönem genel sekreterlik görevinde de bulunan, Başkan Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Sevil Zeynep Becan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu.

Becan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:



ŞEKİP MOSTUROĞLU DA ADAY OLMUŞTU

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a yakın olan Şekip Mosturoğlu da geçtiğimiz gün divan başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.
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