Şekip Mosturoğlu'na rakip oldu:













Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Fenerbahçe’de bir dönem genel sekreterlik görevinde bulunan ve şuan yönetim kurulu üyeliği yapan Sevil Zeynep Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.Fenerbahçe, Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Ali Koç yönetiminde bir dönem genel sekreterlik görevinde de bulunan, Başkan Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Sevil Zeynep Becan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu.Becan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a yakın olan Şekip Mosturoğlu da geçtiğimiz gün divan başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.