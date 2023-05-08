Samanyolu Haber /Dünya / Sel felaketinde 400 kişi öldü, ulusal yas ilan edildi /08 Mayıs 2023 17:58

Sel felaketinde 400 kişi öldü, ulusal yas ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde selde hayatını kaybedenlerin sayısı 394'e yükseldi. Sel felaketinin ardından ülkede ulusal yas ilan edildi.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 394'e çıktı. Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Kivu eyaletine bağlı Bushushu ve Nyamukubi köylerinde iki gün önce meydana gelen selin ardından 218 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Selde, 394 kişi hayatını kaybetti.

Gazete Duvar'ın haberine göre 394 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından ülkede ulusal yas ilan edildiği bildirildi. KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Güney Kivu eyaletinde geçen hafta etkili olan yağışların yol açtığı sellere ilişkin açıklamada bulundu. Tshisekedi, Güney Kivu'da meydana gelen sel felaketinden dolayı ülkede 1 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Eyalette etkili olan aşırı yağışlar, Chibira Nehri'nin taşmasına ve birçok köyün sular altında kalmasına neden olmuştu. Birçok kişinin de kaybolduğu felakette arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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