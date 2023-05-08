Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz basını 'kritik soru' diyerek yazdı: "Diktatör nasıl tepki verecek?" /08 Mayıs 2023 18:03

İngiliz basını 'kritik soru' diyerek yazdı: "Diktatör nasıl tepki verecek?"

Financial Times gazetesinde yayınlanan başyazıda, ekonomi politikalarının Erdoğan'ın mirasını lekelediğini savunan yayın kurulu Türkiye'deki seçimlerin özgür ve adil olmadığını yazdı.

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İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde, yaklaşan 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yayın kurulu imzalı bir başyazı yayınlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kariyerinin en zorlu sınavıyla karşı karşıya olduğu belirtilen yazıda, "Kritik soru, yönetiminin ciddi şekilde tehdit altında olduğunu hissettiğinde diktatörün nasıl tepki vereceğidir" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'ın seçim kampanyasını desteklemek için devlet kaynaklarını güle oynaya kullandığını yazan yayın kurulu, Türkiye'deki seçimlerin özgür ve adil olmadığını savundu. İktidarın devlet kurumlarının içini boşalttığı değerlendirmesine yer verilen Financial Times'ta, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna değinildi ve muhalefet liderlerinin yargılandığı belirtildi. Ekonomi politikalarının Erdoğan'ın mirasını lekelediğini yazan yayın kurulu, "(Erdoğan) Dalkavuklarla çevrili ve ekonomik sıkıntılardan kopuk, giderek daha izole bir figür çizdi" diye yazdı.
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