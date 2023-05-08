Samanyolu Haber /Gündem / Dip dalga mı geliyor; "AKP anketlerde tespit edemeyeceğimiz kadar büyük oylar kaybedebilir" /08 Mayıs 2023 18:18

Dip dalga mı geliyor; "AKP anketlerde tespit edemeyeceğimiz kadar büyük oylar kaybedebilir"

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 'sahadan gözlemler' notuyla kişisel gözlemlerini paylaştı.

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14 Mayıs seçimlerine günler kala, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "sahadan gözlemlerini" Twitter hesabından paylaştı.

Özkiraz'ın kişisel yorumlarına göre "AKP, tamamen yaşlı ve kırsal partisi oldu. Anketlerde de tespit edemeyeceğimiz kadar büyük oylar kaybedebilir."

Twitter hesabından paylaşım yapan Özkiraz, yorumlarında şunları paylaştı:

-MHP büyük kentlerde tamamen bitik olsa da içanadolu, iç doğu anadolu ve Karadeniz'de AKP'yi eritiyor, doğru tahmin çok zor
İyi parti büyük kentler, Akdeniz ve Ege'de CHP'ye çok oy kaptırdı ancak o da MHP gibi, taşra ve kırsalda AKP ve MHP'den büyük oy alabilir. Net tahmin çok zor.
-HDP, Metropollerde kısmen CHP'ye oy kaybediyor, TİP de HDP'ye zarar verebilir ancak Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlerde silip süpürecek. Oy oranı düşer vekil sayısı artar.
-CHP, Her partiden oy alıyor, liste tepkisi olan yerlerde TİP'e çok az da olsa oy kaybı var. Ecevit'in yüzde 42'sinden sonra en yüksek oyunu alacak. Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda almaya çok yakın, ölçümleyemediğimiz bir dip dalga olursa hayal edilemeyen bir oy alabilir.
-Erdoğan, Kendi seçmeninin bir kısmını, MHP seçmeninin en az yarısını kaybetti. En büyük sorunu sandığa gitmek istemeyen muhafazakar seçmen ve Kürt seçmenleri.
-Sinan Ogan, Muherrem İnce'nin agresifleşmesi ve saray bağlantılı görülmesinden sonra yükseldi ancak sandık başında anketlerdeki oyu alması zor.
-İnce, Agresifleşti , savunamadı, muhalefete muhalefet eder görüntüsü rüzgarı kesti. Seçimi sonuncu tamamlayabilir.
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