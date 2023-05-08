Maden faciası: 100 işçi mahsur kaldı

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletine bağlı Rubaya bölgesinde yer alan Bisunzu koltan madeninde toprak kayması meydana geldi.
Toprak kaymasının ardından çöken madende en az 100 işçi göçük altında kaldı. Madende arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
394 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Komşu Güney-Kivu eyaletinde geçen hafta şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 394 kişinin hayatını kaybetmişti.
Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.