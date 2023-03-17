Samanyolu Haber /Gündem / Sel felaketinde can kaybı yine yükseldi /17 Mart 2023 01:30

Sel felaketinde can kaybı yine yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Şanlıurfa ve Adıyaman'ı, bu defa sel felaketi vurdu. Kentlerde yaşamı durma noktasına getiren sel sonrası alışveriş merkezinde kaybolan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İki ildeki toplam can kaybı 17'ye yükseldi.

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Şanlıurfa'da önceki akşam başlayan ve dün sabaha kadar etkili olan şiddetli yağmur, su baskınlarına yol açtı. Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekipler tarafından bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Cumhuriyet'in haberine göre öte yandan Abide Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinden vinç yardımıyla bir araç çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Abide Köprülü kavşağı alt geçidi ile AVM'de kaybolan iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece Şanlıurfa'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

ADIYAMAN'DA CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ
Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kentte incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinde hayatını kaybedenler arasında 1,5 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi. Bakan Soylu, ''Şu anda 25 kilometrelik bir bantta 163 kişilik 10 ekip arama kurtarma yapıyor, dalgıçlar da var. Ama hava ve koşullar çok imkan vermiyor" diye konuştu.

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