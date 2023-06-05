Samanyolu Haber /Gündem / Sel tren raylarının altını boşalttı, olası faciayı vatandaşlar önledi /05 Haziran 2023 07:18

Sel tren raylarının altını boşalttı, olası faciayı vatandaşlar önledi

Denizli'de sağanak yağış nedeniyle oluşan sel, şehirlerarası seferlerin yapıldığı tren hattında çökme ve rayların altında toprak boşalması medyana geldi. Durumu fark eden yurttaşlar, hareket halindeki treni durdurarak olası bir faciayı önledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

SHABER3.COM

Kentte dün etkili olan kuvvetli sağanak, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki Korucuk, Goncalı, Eskihisar, Sevindik, Sümer ve Dokuzkavaklar mahallelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Taşan dere ve kanallar nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri, 1 cami ve 1 spor salonuna dolan sular, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edilerek temizlik çalışması başlatıldı. Sel nedeniyle Eskihisar ve Goncalı mahallelerine ulaşımı sağlayan yollarda çökmeler oldu. Hasar gören yollarda onarım çalışması başlatıldı.

'TRENİ DURDURMASAK, FACİA KAÇINILMAZDI'

Sel nedeniyle Gökpınar Deresi taşınca Denizli ile Goncalı arasındaki tren hattı da hasar gördü. Hattın yaklaşık 500 metrelik kısmında çökme oldu. Bazı noktalarda rayların altındaki toprak boşaldı. Rayların yakınında evi bulunan Samet Can Efe, "Tren yolunu kontrol etmek için baktığımızda rayların altındaki çöküntüleri gördük. Durumu yetkililere haber verdik. Aramamızın ardından yolcu treninin geldiğini görünce hemen onu durdurmaya çalıştık. Makinist bizi fark etti ve durdu. Durmasa facia kaçınılmaz olabilirdi" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sel tren raylarının altını boşalttı, olası faciayı... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:38:09