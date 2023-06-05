Sel tren raylarının altını boşalttı, olası faciayı vatandaşlar önledi

'TRENİ DURDURMASAK, FACİA KAÇINILMAZDI'

Sel nedeniyle Gökpınar Deresi taşınca Denizli ile Goncalı arasındaki tren hattı da hasar gördü. Hattın yaklaşık 500 metrelik kısmında çökme oldu. Bazı noktalarda rayların altındaki toprak boşaldı. Rayların yakınında evi bulunan Samet Can Efe, "Tren yolunu kontrol etmek için baktığımızda rayların altındaki çöküntüleri gördük. Durumu yetkililere haber verdik. Aramamızın ardından yolcu treninin geldiğini görünce hemen onu durdurmaya çalıştık. Makinist bizi fark etti ve durdu. Durmasa facia kaçınılmaz olabilirdi" dedi.

Kentte dün etkili olan kuvvetli sağanak, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki Korucuk, Goncalı, Eskihisar, Sevindik, Sümer ve Dokuzkavaklar mahallelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Taşan dere ve kanallar nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri, 1 cami ve 1 spor salonuna dolan sular, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edilerek temizlik çalışması başlatıldı. Sel nedeniyle Eskihisar ve Goncalı mahallelerine ulaşımı sağlayan yollarda çökmeler oldu. Hasar gören yollarda onarım çalışması başlatıldı.