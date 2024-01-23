Samanyolu Haber /Gündem / Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da /23 Ocak 2024 21:32

Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da

Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlığı sebebiyle Diyarbakır'a getirildi.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.


Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle  Diyarbakır'a getirildi.

DEM PARTİ AÇIKLAMA YAPTI

DEM Parti de Demirtaş'ın Diyarbakır'a getirilmesi ve Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Sadiye Demirtaş için sağlığına kavuşması temennisi dile getirildi. DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır’a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır." denildi. 
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