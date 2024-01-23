İsveç’in NATO üyeliği TBMM’de

TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşmeye başladı.
Genel Kurul’da İsveç’in NATO üyeliği ile uluslararası anlaşmaların görüşmelerinin tamamlanmasının ardından en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ilave artış öngören İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilecek.
İsveç'in NATO'ya üyeliği Türkiye ve Macaristan dışında ittifaktaki tüm ülkeler tarafından onaylanmıştı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkenin ittifaka üyeliğini görüşmek üzere İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a davet mektubu gönderdiğini açıklamıştı.
NATO, İsveç’in ittifaka üyelik sürecinin temmuz ayına kadar tamamlanmasını bekliyor.
İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİNE BAŞVURUSU
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından İsveç ve Finlandiya 2022'de, NATO ittifakına katılmak üzere başvuruda bulunmuştu. Ancak Türkiye, terör örgütü olarak tanımladığı grupların iki ülke tarafından korunduğu gerekçesiyle başvurulara itiraz etmişti.