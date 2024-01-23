İsveç’in NATO üyeliği TBMM’de

TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşmeye başladı.





Genel Kurul’da İsveç’in NATO üyeliği ile uluslararası anlaşmaların görüşmelerinin tamamlanmasının ardından en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ilave artış öngören İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilecek.



