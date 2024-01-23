AKP ve MHP bir oldu, yolsuzluk iddiasının araştırılmasını engelledi

Saadet Partisi, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve halen Ankara Milletvekili Fuat Oktay hakkında ortaya atılan yolsuzluk ve rüşvet iddialarının tespiti ve kamu görevinde bulunduğu dönem içerisinde kendisinin ve birinci derece yakınlarının malvarlığının araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi için grup önerisi getirdi.







Saadet Partisi’nin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.





Gazeteci Cevheri Güven'in ses kayıtlarını yayınladığı yolsuzluk iddialarına göre Oktay'a, Halil Falyalı cephesinden milyonlarca dolar rüşvet verilmişti.